Ronaldinho keert na negen jaar in nieuwe rol terug bij Barcelona

Ronaldinho is terug bij Barcelona. Niet als voetballer, maar als ambassadeur, zo maakt de club uit Catalonië donderdagavond via de officiële kanalen bekend. De 36-jarige Braziliaan gaat de club bij ‘institutionele evenementen’ vertegenwoordigen.

Ronaldinho zal de komende jaren bij ‘verschillende evenementen en activiteiten’ van Barcelona opdraven. Zo sluit hij zich bijvoorbeeld aan bij het zogeheten Legends-project. In die hoedanigheid zal R10 in een elftal met oud-spelers van Barcelona de wereld rondreizen en wedstrijden spelen om het merk Barcelona onder de aandacht te brengen.

Het contract wordt vrijdagmiddag om 17.30 uur in het Camp Nou getekend en voorzitter Josep Maria Bartomeu zal daar ook bij zijn, zo valt er in het statement van Barcelona te lezen. Of Ronaldinho nog een ploeg gaat zoeken om voor te voetballen, is niet bekend. Hij zit al zestien maanden zonder club.