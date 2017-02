Noodlot slaat opnieuw toe voor topscorer Bournemouth: ‘We zijn ontdaan’

Bournemouth moet het de rest van het seizoen stellen zonder clubtopscorer Callum Wilson. De spits raakte woensdag tijdens de training geblesseerd aan zijn linkerknie en blijkt zijn voorste kruisband te hebben gescheurd, zo maken the Cherries bekend via de officiële kanalen.

Voor Bournemouth is het wegvallen van Wilson een hard gelag. De 24-jarige Engelsman scoorde deze voetbaljaargang zes keer in twintig competitieduels en is daarmee topschutter van de huidige nummer veertien van de Premier League. Wilson miste een groot deel van het vorige seizoen ook al door een ernstige knieblessure.

"We zijn zeer ontdaan", vertelde manager Eddie Howe op de clubsite van Bournemouth. "Callum heeft enorm veel karakter getoond door vorig seizoen terug te komen na een vergelijkbare blessure. We weten dat hij de kracht heet om dat opnieuw te doen."