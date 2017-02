Man United komt met contractnieuws: ‘Hij heeft een geweldige potentie’

Axel Tuanzebe blijft langer bij Manchester United. De nummer zes van de Premier League heeft via de officiële kanalen laten weten dat de negentienjarige centrale verdediger zijn contract tot medio 2020 heeft verlengd, met een optie op een extra seizoen.

Tuanzebe, een in Congo-Kinshasa geboren Engelsman, speelt sinds zijn achtste voor Man United en maakte afgelopen zondag in de bekerwedstrijd tegen Wigan Athletic (4-0 winst) zijn debuut in het eerste elftal. Hij viel halverwege de tweede helft in voor Timothy Fosu-Mensah.

“Ik ben altijd al een supporter van Man United geweest en ben dan uiteraard verheugd dat ik dit nieuwe contract heb getekend. Om op Old Trafford in de FA Cup te debuteren, dat maakte mij erg trots. Zowel mijzelf als mijn familie. Ik bedank de manager dat ik mijn debuut heb mogen maken”, aldus Tuanzebe.

Manager José Mourinho noemt Tuanzebe een ‘jonge speler met een geweldige potentie’: “We hebben hem naar het eerste elftal gehaald zodat hij meer ervaring op kon doen en hij heeft zich uitstekend aan die omstandigheden aangepast. Ik ben blij dat hij een nieuw contract heeft getekend en ben blij met de ontwikkeling die hij doormaakt”, besluit de Portugees.