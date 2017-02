FIFA schorst Calhanoglu voor vier maanden

Bayer Leverkusen kan tot het einde van het seizoen niet beschikken over Hakan Calhanoglu. Het CAS nam donderdag de door de FIFA geëiste schorsing van vier maanden over en de middenvelder mag in die tijd ook niet voor de Turkse nationale ploeg uitkomen. De uitspraak van de wereldvoetbalbond is het gevolg van een geschil dat Calhanoglu had met Trabzonspor.

Op zeventienjarige leeftijd tekende hij bij de Turkse club namelijk een voorcontract. Daarvoor ontvingen Calhanoglu en zijn zaakwaarnemer een bedrag van 100.000 euro. Als de deal niet doorging, moest de middenvelder een bedrag van één miljoen euro betalen aan Trabzonspor. Calhanoglu besloot destijds echter naar Kalsruher SC te gaan en de overgang naar Turkije ging niet door.

De boete werd nooit betaald, waarop Trabzonspor zich tot de FIFA wendde. Het CAS stelde de Turkse club donderdag in het gelijk en nam de schorsing van de FIFA over. “Het is een spijtige beslissing, want dit ligt buiten onze macht”, treurt Rudi Völler, technisch directeur van Bayer Leverkusen, op de website van de club. “Het is een forse tegenvaller voor Hakan, maar ook voor ons. We missen in een cruciale fase van het seizoen een belangrijke speler.”