Kishna: ‘Ik zie Lille niet als een springplank naar een Europese topclub’

In het spoor van Anwar El Ghazi vertrok ook Ricardo Kishna op de laatste dag van de transfermarkt naar Lille. De overgang van de aanvaller naar Lazio werd niet wat hij ervan verwacht had. Hij hoopt nu in Frankrijk zijn carrière nieuw leven in te blazen en hoopt in Lille uit te groeien tot vaste kracht.

“Ik zie Lille niet als een springplank naar een Europese topclub. Hier hebben een hoop spelers onder contract gestaan die daarna naam hebben gemaakt. Voor mij is dit een grote club. Mijn ambitie is om hier de komende maanden een onomstreden kracht te worden”, zegt Kishna bij zijn presentatie in Noord-Frankrijk.

Lille huurt Kishna met een optie tot koop van Lazio. “In het eerste jaar was ik basisspeler bij Lazio en ging alles perfect. Totdat ik een vervelende blessure kreeg. Het werkte even niet meer tussen Lazio en mij”, vertelt de aanvaller over zijn Italiaanse avontuur. Op welke positie Kishna in Frankrijk gebruikt zal worden, is vooralsnog onduidelijk. “Ik ben niet gehaald voor de spitspositie, laat dat voorop staan. Maar als de trainer van mij wil dat ik daar speel, dan pas ik me aan.”