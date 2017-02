Nieuwe AZ-doelman krijgt direct basisplaats: ‘Dat lijkt me duidelijk’

AZ huurde Tim Krul afgelopen week van Newcastle United. Ondanks dat de doelman de afgelopen tijd weinig aan spelen toekwam, twijfelt trainer John van den Brom niet aan de capaciteiten van Krul. Hij mag zaterdag dan ook rekenen op een basisplaats als AZ in eigen huis aantreedt tegen PSV.

“Ja, dat lijkt me duidelijk”, zegt Van den Brom tegenover NH Sport. “Tim was een buitenkans. Tuurlijk zijn we best tevreden over Sergio (Rochet - red.) maar we missen dingen bij hem die Tim wel heeft met zijn ervaring en dat zijn de wedstrijden die hij heeft gespeeld in de Premier League. Hij kan ons vanaf zaterdag helpen tot aan het einde van het seizoen.”

Van den Brom kent de vader van Krul en kon daardoor zelf contact leggen met de doelman. “We doen hier altijd alles samen. Maar deze keer heb ik Tim zelf gebeld. Ik ken hem een beetje vanuit mijn ADO-achtergrond. We hebben snel contact kunnen leggen.”