Barcelona het ongelukkigst in LaLiga; negatieve primeur dreigt voor Real

Geen enkele ploeg in LaLiga trof dit seizoen zo vaak het houtwerk als Barcelona. De Catalanen zagen de bal in totaal twaalf keer op de paal of de lat uiteenspatten. Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar namen samen negen van die twaalf treffers op het houtwerk voor hun rekening.