Donderdag, 2 Februari 2017

Real haalt nieuwe spits in ruil voor Morata op in Turijn

Arsenal heeft het oog laten vallen op Daniel Hanslik. De middenvelder van het Duitse SV Steinbach, ook in beeld bij Borussia Dortmund, liep onlangs stage in het Emirates Stadium. (Daily Express)

De clubs staan in de rij voor Faouzi Ghoulam. De linksback van Napoli werd al gelinkt aan Atlético Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern München en Paris Saint-Germain en daar is nu Real Madrid bij gekomen. (AS)

Paulo Dybala speelt volgend seizoen in het shirt van Real Madrid. Juventus is bereid om de Argentijnse smaakmaker te laten gaan en ziet Álvaro Morata in de deal terugkeren naar Turijn. (Diverse Spaanse media)

Joe Hart sprak woensdag in Milaan met vertegenwoordigers van Chelsea over een eventuele transfer in de zomer. De keeper wordt dit seizoen door Manchester City verhuurd aan Torino. (Daily Express)

Dat Salomon Rondon niet in vorm is, komt volgens West Bromwich Albion-trainer niet door het lastminute-bod van Tianjin Quanjian op de aanvaller. Rondon zou kampen met persoonlijke problemen. (Daily Mirror)