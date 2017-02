Feyenoorder kan goed opschieten met PSV’ers: ‘Gezonde concurrentie’

Jan-Arie van der Heijden ligt momenteel met Feyenoord op kop in de titelrace. Ajax staat op een achterstand van vijf punten, terwijl PSV acht punten moet goed maken. Normaal gesproken heeft Van der Heijden met Marco van Ginkel en Davy Pröpper twee goede vrienden bij de Eindhovenaren, maar dat ligt in de titelrace iets anders.

“Het is niet zo dat we elkaar elke week appjes sturen dat de een moet verliezen. Zo zitten we niet in elkaar. Er is een gezonde concurrentiestrijd”, vertelt de verdediger van Feyenoord tegen ELFVoetbal. Het drietal kent elkaar van hun gezamenlijke tijd bij Vitesse en sinds korte tijd is Van Ginkel weer terug in Nederland. “Het is leuk dat Marco weer terug is in Nederland. Vooral voor PSV dan, haha.”

Overigens kan het zijn dat Pröpper deze winter nog vertrekt uit Nederland. Het verrast Van der Heijden niet dat de middenvelder op de radar staat bij diverse clubs. “Ik ben niet verrast dat Davy nu zo goed presteert bij PSV. Ik wist altijd al wel dat hij goed kon voetballen. Ook toen hij niet speelde bij Vitesse. Als Davy het vertrouwen krijgt, speelt hij echt geweldig. Dat laat hij nu ook wekelijks zien. Het zou mij niet verbazen als Davy hoog op de lijstjes van topclubs staat.”