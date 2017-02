‘Wijnaldum is een goede speler, maar hij moet vaker een doelpunt maken’

Georginio Wijnaldum maakte dinsdag in de wedstrijd tegen Chelsea de belangrijke gelijkmaker voor Liverpool. Het betekende de derde treffer van de Nederlandse middenvelder dit seizoen. Toch is trainer Jürgen Klopp nog niet tevreden over dat doelpuntentotaal, zo liet hij op een persconferentie weten.

“In andere wedstrijden kreeg hij grote kansen om te scoren en we zeiden dat hij moest trainen op afwerken”, stelt de Duitse oefenmeester. “Hij is een goede speler, daarom is hij hier. In zijn afwerking kan hij nog beter worden, niet alleen op dat gebied. Maar hij is jong genoeg om veel te verbeteren.”

“Hij moet vaker in de buurt zijn van interessante posities waar de bal terecht kan komen. Op die posities kan hij in het spel betrokken worden, door onze vloeiende stijl van spelen”, gaat Klopp verder. “We hebben Roberto Firmino op de flanken, die dan een voorzet geeft terwijl er niemand voor het doel staat. Gini moet bij deze situaties betrokken raken.”

Georginio Wijnaldum maakte gisteren zijn veertiende Premier League-doelpunt en de Oranje-international scoorde nog nooit buitenshuis in de Engelse hoogste afdeling. Zijn elf goals voor Newcastle United en drie voor Liverpool vielen allemaal tijdens thuiswedstrijden! #premierleague #liverpool #newcastle Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 1 Feb 2017 om 3:08 PST