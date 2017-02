Klopp verdedigt zich: ‘We worstelen met de situaties; José, Wenger en ik’

José Mourinho beklaagde zich woensdag dat hij anders behandeld zou worden dan andere trainers, refererend aan de uitspattingen van Jürgen Klopp en Arsène Wenger afgelopen weken. De Duitse oefenmeester van Liverpool reageerde op een persconferentie koeltjes op de aantijgingen van Mourinho.

In het duel tegen Chelsea schreeuwde Klopp na de gemiste strafschop van Diego Costa tegen vierde official Neil Swarbick: No-one can beat us! Swarbick vond de passie van Klopp juist mooi, waardoor hij niet naar de tribune werd gestuurd. “Het zag er niet goed uit, maar het was niet zo slecht als het leek. Misschien heb ik geluk gehad en behandelen ze situaties op een andere manier. Het was een emotionele wedstrijd.”

“We worstelen ermee; José, Wenger en ik. Soms krijgen we een boete, soms niet”, gaat Klopp verder. “Het was erger toen ik jonger was. Ik heb geen idee of managers verschillend behandeld worden. We weten allemaal wat we kunnen doen.”