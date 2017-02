‘Ze noemen hem de ‘nieuwe Neymar’, dat doe ik niet’

Ajax gaf dinsdag op de valreep nog een bedrag dat op kan lopen tot vijftien miljoen euro uit voor David Neres en hoewel de Braziliaan pas later deze maand aansluit in Amsterdam, zijn de verwachtingen hooggespannen. Trainer Peter Bosz is in ieder geval blij dat hij er weer een optie op de vleugel bij heeft.

“Ik vind dat Marc Overmars goed werk heeft verricht. Ik heb aangegeven dat we aan de buitenkant nog iets erbij moesten hebben”, liet hij donderdagmiddag tijdens een perspraatje weten. “Wat ik heb gedaan, is dat ik het aangegeven dat we op die positie dun bezet zijn, dat is mijn aandeel geweest. Ik weet nog niet hoe ver hij precies is. Dan lees ik bijvoorbeeld dat hij de nieuwe Neymar wordt genoemd. Aan dat soort vergelijkingen die ik dus niet mee.”

Bosz zag naast Anwar El Ghazi en Mitchell Dijks ook Tim Krul op valreep nog vertrekken. Hij hoopt dat de doelman bij AZ weer de kans krijgt om zich te laten zien: “Ik heb met Krul gesproken en hem gefeliciteerd. Hij heeft bij ons hard gewerkt en is een geweldig mens. André Onana heeft zich alleen geweldig geprofileerd, er was voor mij dus geen reden om André uit de basis te halen.”