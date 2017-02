‘Als Bayern niet mijn type voetbal speelt, ben ik ook niet op mijn best’

Het is vooralsnog niet het seizoen van Thomas Müller. De aanvaller scoorde in vijftien Bundesliga-optredens pas één keer voor Bayern München, opvallend weinig als je het vergelijkt met zijn productie van vorige seizoenen. Volgens de Duitser heeft de doelpuntendroogte ook te maken met zijn medespelers.

“Als het team niet op zijn best is en niet mijn type voetbal speelt, ben ik ook niet op mijn best. Ik voelde me daardoor niet goed op het veld afgelopen twee wedstrijden”, vertelt Müller aan Yahoo. “Ik ben heel afhankelijk van het spel van mijn teamgenoten als je kijkt naar mijn eigen spel en mijn doelpunten in het verleden. Ik probeer veel dingen, maar vooralsnog helpt dat niet.”

“Ik ben niet het type speler dat zijn eigen kansen creëert. Ik pik de bal niet op bij de middenlijn om langs vijf spelers te dribbelen”, gaat de 83-voudig Duits international verder. “Het is me niet gelukt om afgelopen twee wedstrijden ruimte te vinden. Dat stelt me teleur.”