Racing Genk verloste Jean-Paul Boëtius afgelopen week uit zijn uitzichtloze situatie bij FC Basel. De stap naar de Zwitserse topclub werd voor de jonge vleugelaanvaller niet wat hij ervan verwacht had. De ex-Feyenoorder hoopt nu in België een nieuwe start te kunnen maken.

“Ik wil gewoon weer belangrijk zijn en ik voel dat het hier in België kan. FC Basel was een ervaring, eentje waar ik weinig speelde, maar waar ik toch wel van heb geleerd. Het is nog niet te laat, ik ben pas 22 jaar”, zegt Boëtius tegenover het Algemeen Dagblad. Racing Genk bedong bij de huur van de aanvaller een optie tot koop. “Maar joh, dat is allemaal voor de toekomst. Eerst wil ik weer iets van me laten horen, door hier belangrijk te zijn.”

“Dit voelt gewoon als een lekkere kans bij een mooie club. De Boëtius van de beginperiode bij Feyenoord, die bestaat nog steeds hoor. Reken daar maar op”, gaat de geboren Rotterdammer verder. In Genk ontmoet hij in trainer Albert Stuivenberg een oude bekende. “Natuurlijk is het wel lekker als je een trainer treft die je kent. We spraken elkaar en toen zei hij: Jean-Paul, ik weet wat je kunt, maar jij moet het laten zien. Dat is alles wat ik wilde horen.”

Boëtius vertrok anderhalf jaar geleden van Feyenoord naar FC Basel, maar de overgang naar Zwitserland werd allerminst een succes. “Het is gewoon niet geworden wat ik ervan had gehoopt. Mijn start in Zwitserland was lastig, met blessures. Toen ik weer fit was, slaagde ik er nooit in om echt veel te spelen. De trainer koos op mijn positie simpelweg voor andere spelers. Dat maak je als speler wel vaker mee, al blijft het lastig.”