‘Ajax zal altijd mijn club blijven, maar dat leeft niet op dit moment’

Generatiegenoten als Frank de Boer, Edgar Davids, Patrick Kluivert en Clarence Seedorf gingen hem al voor en Michael Reiziger is de laatste in het rijtje met oud-Ajacieden die nu voorzichtig zijn eerste schreden in het trainersvak zet. De voormalige rechtsback werkt bij Sparta Rotterdam als rechterhand van Alex Pastoor en had vanwege de schorsing van de hoofdcoach tijdens de wedstrijden tegen FC Volendam en Willem II de eindverantwoordelijkheid.

Dat smaakte zeker naar meer: “Dit is wat ik wil. Als je de trainerscursus doet, dan merk je dat op het veld staan het allerleukste is”, vertelt hij in gesprek met de Telegraaf. Volgens Reiziger is het geen toeval dat veel spelers van het Ajax van halverwege de jaren ’90 het trainersvak in zijn gerold. Het werken onder Louis van Gaal is daar de rode draad in: “Niemand zal hem een slechte trainer vinden. Maar niet alleen in die groep. Volgens mij heeft hij de grootste trainers van dit moment onder zijn hoede gehad of ze hebben met hem gewerkt. Denk aan José Mourinho.”

Reiziger beleefde meest succesvolle jaren uit zijn loopbaan in dienst van Ajax, maar de aspirant-trainer is voorlopig nog niet bezig met een terugkeer naar Amsterdam. Hij wil zijn loopbaan als coach geleidelijk opbouwen: “Ajax zal altijd mijn club blijven, daar ben ik opgegroeid vanaf dat ik twaalf jaar oud was. Wat er in de toekomst gebeurt, daar valt niks over te zeggen. Dat leeft niet op dit moment, nu telt Sparta.”