'Juventus is als Real Madrid, dat zijn clubs die je leren hoe je moet winnen’

Gonzalo Higuaín maakte zich afgelopen zomer niet populair bij de fans van Napoli. De spits stapte voor negentig miljoen euro over van Napels naar Juventus. Volgens de Argentijn zijn er grote overeenkomsten tussen zijn oude club Real Madrid en de Oude Dame.

“Juventus is als Real Madrid, het zijn clubs waar ze je leren hoe je moet winnen. De fans van Juventus zijn alleen minder veeleisend, het zit niet in hun cultuur om de eigen spelers uit te fluiten”, zegt Higuaín tegen Radio Onda Cero. “Het feit dat de club mij wilde hebben en zo’n groot bedrag voor me over had, maakt me alleen maar trots.”

In de achtste finale van de Champions League ontmoet Higuaín met Juventus een oud-ploeggenoot Iker Cassillas, die onder de lat staat bij FC Porto. “Als ik een strafschop zou nemen tegen Iker, zou ik de bal erin schieten. Het is goed om tegen de beste een doelpunt te maken.”