‘Ik voel me in Parijs meer thuis dan ik me bij Manchester United zou voelen’

Heel lang leek Manchester United de volgende bestemming te worden van Gonçalo Guedes. Uiteindelijk vertrok de twintigjarige aanvallende middenvelder voor zo’n 25 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. De Portugees zegt nu dat Frankrijk altijd al zijn voorkeursbestemming was.

“Ik wilde altijd al Paris Saint-Germain kiezen”, zegt Guedes tegen RMC. “Ik weet dat het Franse en Engelse voetbal compleet verschillend zijn. Eerlijk gezegd is het voor iemand van mijn leeftijd beter om naar PSG te gaan, ook een grote club. Manchester United had me ook geholpen, maar ik zou me hier meer thuis voelen dan in Engeland.”

Guedes maakte afgelopen zondag zijn debuut voor Paris Saint-Germain, in het thuisduel tegen AS Monaco. De aanvallende middenvelder wordt vaak vergeleken met landgenoot Cristiano Ronaldo. Een overgang naar Manchester United lag daarom ook het meest in de lijn der verwachtingen, te meer omdat hij daar in trainer José Mourinho een landgenoot zou treffen. Uiteindelijk koos Guedes dus voor een overgang naar Parijs.