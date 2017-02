Lampard zet na 21 seizoenen punt achter zijn carrière

Frank Lampard is voetballer af. De Chelsea-icoon, die verder voor onder meer West Ham United, Manchester City en New York City FC speelde, heeft via een lange boodschap op zijn Instagram-pagina laten weten een punt achter zijn actieve loopbaan te zetten. De 38-jarige Engelsman zat sinds zijn vertrek uit de MLS zonder club.

Lampard begon zijn carrière in de jeugdopleiding van the Hammers en stapte in 2001 op 23-jarige leeftijd over naar Chelsea. Op Stamford Bridge groeide hij in de 626 wedstrijden die hij voor the Blues uit tot een ware legende. Lampard werd met Chelsea drie keer landskampioen en won er ook nog onder meer een Champions League. Na zijn vertrek uit Londen speelde hij nog voor New York City, dat hem eveneens uitleende aan Manchester City.

De middenvelder, die tot 106 voor het Engelse nationale elftal uitkwam, denkt eraan om nu aan de slag te gaan als coach: “Vooruitkijkend, ben ik de FA erg dankbaar voor de kans om te studeren voor mijn papieren en ik kijk uit naar de kansen die zich buiten het veld zullen aandienen na mijn beslissing”, laat hij weten aan het einde van zijn statement.

Frank Lampard heeft zojuist het einde van zijn loopbaan aangekondigd. De middenvelder, die 626 keer uitkwam voor Chelsea, zat sinds november zonder club. #chelsea #premierleague #mcfc #nyfc Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 2 Feb 2017 om 3:42 PST