Vervanger Aubameyang kost Dortmund vijftig miljoen

Manchester United gaat in de zomer een nieuwe poging ondernemen om Victor Lindelöf los te weken bij Benfica. The Red Devils hebben de Zweedse mandekker al langer op de radar. (A Bola)

AS Roma zou geprobeerd hebben om Franck Kessié afgelopen maand los te weken bij Atalanta Bergamo. Zaakwaarnemer George Atangana ontkent echter stellig dat de middenvelder dicht bij een overstap naar het Stadio Olimpico was. (Calciomercato)