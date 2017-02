‘Gekkenhuis’ bij PSV: ‘Brands krijgt in de zomer mega-opdracht voor de kiezen’

PSV heeft een relatief geruisloze transferperiode achter de rug. De landskampioen haalde Marco van Ginkel terug naar Eindhoven en hield de ploeg grotendeels bijeen, al vertrokken spelers als Luciano Narsingh, Florian Jozefzoon, Simon Poulsen en Beto da Silva. Volgens het Eindhovens Dagblad was het stilte voor de storm.

De krant schrijft donderdag dat PSV in de zomer kan rekenen op een 'gekkenhuis'. Technisch manager Marcel Brands krijgt een 'mega-opdracht voor de kiezen', want in alle linies kunnen mutaties plaatsvinden. Jeroen Zoet, Jetro Willems, Santiago Arias, Héctor Moreno, Nicolas Isimat-Mirin, Andrés Guardado, Davy Pröpper, Siem de Jong en huurling Van Ginkel worden genoemd als spelers die mogelijk bezig zijn aan hun laatste maanden in Eindhoven.

"Een groot deel van de selectie is na dit seizoen normaal gesproken klaar in Eindhoven en een grootscheepse verbouwing in alle linies ligt voor de hand", concludeert de regionale krant. Bovendien moet PSV besluiten wat het doet met Adam Maher, Marcel Ritzmaier, Jordy de Wijs en Rai Vloet. Het viertal wordt op dit moment verhuurd. Tot slot is het de vraag of Brands gaat proberen om Oleksandr Zinchenko opnieuw te huren van Manchester City.