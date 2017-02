Guardiola: 'Hij is als een watermeloen: je moet 'm eerst openmaken'

Gabriel Jesus werd woensdagavond tegen West Ham United (0-4) de eerste speler ooit van Manchester City die zowel een doelpunt als een assist verzorgde in zijn eerste competitieduel als basisspeler. De aankoop van 32 miljoen euro kreeg de voorkeur boven Sergio Agüero en trainer Josep Guardiola is verguld met de komst van de negentienjarige Braziliaan.

Guardiola erkent bij de BBC dat Manchester City een risico nam door Jesus over te nemen van Palmeiras. "Je weet het nooit. Het is als met een watermeloen: je moet 'm eerst openmaken voordat je weet of ie goed is. Maar de voortekenen waren goed. Jesus is een vechter met een neus voor het doel."

Analist Ian Wright raakte woensdag erg onder de indruk van de aanvaller. "Hij is een zeer getalenteerde speler. Hij speelde heel volwassen. Dat zag je aan de keuzes die hij maakte en aan zijn loopacties. Hij doet als negentienjarige dingen die ik in mijn hoogtijdagen deed als 28-jarige speler", zegt de oud-spits van onder meer Arsenal.