‘Ik moest printen en scannen, maar ik heb helemaal geen printer of scanner’

FC Twente, NAC Breda en Jari Oosterwijk voerden dinsdagavond een bizarre race tegen de klok. Om 23.59 uur, op de valreep van de winterse transfermarkt, registreerde de KNVB de huurtransfer van de spits naar Breda. Rond 21.00 uur hoorde Oosterwijk van de interesse uit de Jupiler League, waarna hij zich een slag in de rondte werkte om zijn handtekening in Zeist te krijgen.

"Thuis moest ik de papieren printen en scannen. Maar ik heb thuis helemaal geen printer en of scanner", vertelt de jonge aanvaller aan BN/De Stem. Oosterwijk ging daarom naar zijn ouders. "Ik woon in Bathmen, zij in Lettele. Een dorp even verderop. Bleek de printer daar niet te werken."

"Vervolgens ben ik naar mijn vriendin gegaan. Die woont ook in Lettele. Daarom duurde het zo lang voordat ik de papieren kon printen, ondertekenen, inscannen en terugsturen. Eventjes had ik het idee dat het niet meer ging lukken", lacht Oosterwijk.