‘Hij is de Muhammad Ali van het voetbal, want hij gaat altijd voor de knock-out’

AS Roma speelde woensdagavond een zwakke wedstrijd tegen Serie B-club Cesena in de Coppa Italia, maar bekerde toch door. Diep in de blessuretijd leidde een botsing tussen Kevin Strootman en doelman Federico Agliardi tot een strafschop, die werd benut door Francesco Totti. Luciano Spalletti is lyrisch over de veertigjarige clublegende.

"Of je hem nu inzet op de training, in de tuin met zijn zoon of in de kwartfinale van de Coppa Italia, hij zoekt altijd naar het magische moment", vertelt de trainer van Roma aan RAI. "Hij is de Muhammad Ali van het voetbal, want Totti gaat altijd voor de knock-out. Als hij op het veld staat, moeten we de bal bij hem kwijt. Sommige supporters waren al op weg naar de parkeergarage voordat Totti ze teruglokte."

De strafschop was discutabel, erkent Spalletti. Toch vindt de oefenmeester niet dat het een verkeerde beslissing was van arbiter Fabio Maresca. "Ik zal zo eerlijk mogelijk zijn. In mijn ogen was het een strafschop, maar als wij 'm op die manier tegen hadden gekregen, was ik boos geworden. Desondanks was het een strafschop. Zondag kregen we er geen en verdienden we er ook een", doelt Spalletti op het verloren Serie A-duel bij Sampdoria (3-2).