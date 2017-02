‘Racing Club weigerde miljoenenbod Ajax op Argentijns jeugdinternational’

Ajax wist vlak voor het sluiten van de transfermarkt David Neres vast te leggen. Technisch directeur Marc Overmars had ook nog een ander lijntje uitliggen. Volgens TyCSports brachten de Amsterdammers tevergeefs een bod van 6,5 miljoen euro uit op de Argentijnse jeugdinternational Brian Ezequiel Mansilla.

De negentienjarige Mansilla is een centrumspits die ook op de linkerflank uit de voeten kan. Racing Club wil hem echter niet laten gaan. Pas komende zomer is de club bereid te praten over een eventuele transfer. Het contract van Mansilla loopt door tot medio 2019.

Overmars meldde zich volgens ESPN ook op Fluminense-aanvaller Richarlison. Een bod van negen miljoen euro op de talentvolle aanvaller was niet genoeg.