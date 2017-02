‘Manchester United en ’man van honderd miljoen‘ bereiken persoonlijk akkoord’

Antoine Griezmann heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Manchester United over zijn contractuele voorwaarden. Dat meldt het Franse Canal+ donderdag. Daardoor is de komst van het topdoelwit een stap dichterbij voor Manchester United, al zijn the Red Devils nog niet rond met Atlético Madrid.

Naar verluidt zou Griezmann een vergelijkbaar salaris kunnen verdienen als landgenoot Paul Pogba, de bestbetaalde speler op Old Trafford. Het jaarsalaris van Pogba wordt geschat op 17 tot 21 miljoen euro per jaar. Bovendien moet Manchester United een gigantische transfersom neertellen om Griezmann binnen te halen. De spits beschikt over een contract tot medio 2021 in het Vicente Calderón en zijn afkoopclausule bedraagt honderd miljoen euro.

De komst van Griezmann zou een diepgekoesterde wens zijn van José Mourinho. Dit seizoen is Zlatan Ibrahimovic de enige veelscorende aanvaller van Manchester United en de club maakte dit seizoen aanzienlijk minder doelpunten dan de andere hoogvliegers. Met 33 treffers in de Premier League kwam Manchester United maar één keer vaker tot scoren dan nummer zestien Crystal Palace. Griezmann is sinds 2014 goed geweest voor 52 doelpunten bij Atlético in 94 competitieduels.