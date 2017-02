‘Conte krijgt gigantisch transferbudget en richt pijlen op drie spelers’

Antonio Conte mag komende zomer voor 117 miljoen euro nieuwe spelers uitzoeken. De manager van Chelsea heeft Celtic-aanvaller Moussa Dembélé volgens de Daily Mirror bovenaan zijn wensenlijstje staan. Ook Real Madrid-spits Álvaro Morata en Oranje-international Virgil van Dijk moeten de gelederen van the Blues komen versterken.

Eigenaar Roman Abramovic is onder de indruk van het werk van Conte bij Chelsea. De club gaat fier aan kop in de Premier League met een voorsprong van negen punten op achtervolgers Tottenham Hotspur en Arsenal. De Russische miljardair zal Conte aankomende zomer een budget van honderd miljoen pond beschikbaar stellen om zijn selectie te versterken.

Bijna de helft van het budget wil Chelsea uitgeven om Dembélé over te nemen van Celtic Maar ook Liverpool, Manchester City en Paris Saint-Germain hebben interesse in het Franse talent. Daarnaast lijkt de club rekening te houden met een eventueel vertrek van Diego Costa, die vorige maand al in verband werd gebracht met een transfer naar China. Morata is zijn gewenste opvolger. Van Dijk moet de verdedigende versterking van de Italiaanse manager worden. Maar ook Manchester City aast op de verdediger van Southampton.