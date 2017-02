Guardiola heeft geen spijt: ‘Hij was nu mijn eerste keus, ik slaap goed’

Josep Guardiola verraste woensdag met zijn basisopstelling tegen West Ham United. Willy Caballero kreeg onder de lat de voorkeur boven Claudio Bravo, terwijl Gabriel Jesus de plek van Sergio Agüero innam. Beide basisklanten van Manchester City speelden een goede wedstrijd: Caballero hield de nul en Jesus was verantwoordelijk voor een assist en een doelpunt tijdens de 0-4 zege.

Guardiola heeft dan ook geen spijt van zijn keuzes. "Of hij mijn eerste keus was? Vandaag wel", zei de oefenmeester na de wedstrijd bij BT over Caballero. "Ik zal vanavond goed slapen. Het was geen makkelijk besluit, maar ik heb 22 à 23 jongens in de selectie die het allemaal verdienen om te spelen. Iedere wedstrijd neem ik moeilijke beslissingen. Ik maak veel fouten. Soms neem ik goede beslissingen. Maar dat moet ik nou eenmaal doen."

Jesus, die zijn eerste basisplek kreeg in de Premier League, vormt volgens Guardiola samen met Raheem Sterling en Leroy Sané 'de toekomst van deze club'. "Hun gemiddelde leeftijd is zo'n twintig jaar. Dat zie je niet vaak bij de Europese topclubs, dus dat is veelbelovend voor de toekomst." Volgens Guardiola kunnen Jesus en Agüero ook samen op het veld staan. "Gabriel kan op de linkerflank spelen. Sergio blijft een enorm belangrijke speler voor ons. Zonder hem kunnen we onze doelstellingen niet halen."