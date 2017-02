Mourinho breekt interview af: ‘Dan moet je niet met een microfoon staan’

José Mourinho is woensdagavond fel van leer getrokken na de remise tegen Hull City (0-0). De oefenmeester van Manchester United hekelde het optreden van arbiter Mike Jones, maar wilde daarover niet in detail treden. Volgens Mourinho gelden voor hem immers andere regels: hij wordt in zijn ogen zwaarder bestraft bij een misstap dan collega-trainers. Wel spoorde Mourinho de media aan om 'de waarheid' te vertellen.

Na de doelpuntloze remise op Old Trafford stond Mourinho de BBC te woord, maar dat interview brak the Special One na 88 seconden af. De verslaggever van dienst vroeg Mourinho op welke specifieke momenten arbiter Jones had moeten ingrijpen tegen de spelers van Hull City. "Als je niets weet van voetbal, moet je niet met een microfoon in de hand staan", snauwde de Portugees, die vermoedelijk boos was om een overtreding van Oumar Niasse op Daley Blind. De aanvaller van Hull City ontsnapte aan zijn tweede gele kaart.

Op de persconferentie vroegen journalisten naar dat bewuste moment. "Stel me geen vragen die ik niet kan beantwoorden", reageerde Mourinho. "Je weet dat ik een geval apart ben. Ik ben anders. De regels zijn anders voor mij. In alles ben ik anders." De flamboyante trainer geeft aan zijn ploeg 'soms vanuit een hotelkamer' te moeten bekijken, terwijl zijn assistent Rui Faria in dienst van Chelsea in 2014 een stadionverbod van zes wedstrijden kreeg opgelegd. Later werd dat gereduceerd tot vier duels. "En hij raakte niemand aan", stelde Mourinho.

De oefenmeester leek daarmee te verwijzen naar een actie van Arsène Wenger, die onlangs een schorsing van vier wedstrijden kreeg voor het duwen van vierde official Anthony Taylor. Bovendien trok Mourinho de vergelijking met Jürgen Klopp. Toen de trainer van Liverpool dinsdag in het duel met Chelsea (1-1) verbaal tekeerging tegen vierde man Neil Swarbrick, zei Swarbick dat hij 'genoot van zijn passie'. "Doe wat je wil doen", bromde Mourinho. "Mij werd vandaag verteld: 'Ga zitten of ik moet je naar de tribune sturen'. Alles is anders voor mij."

"Stel me dus geen vragen die me in de problemen kunnen brengen", aldus Mourinho. Voor de oefenmeester van de nummer zes van de Premier League was de overtreding van Niasse op Blind het zoveelste moment van het seizoen waarop Manchester United werd benadeeld. Eerdere momenten waren bijvoorbeeld een onbestrafte handsbal van Erik Pieters in het duel bij Stoke City, vorige maand (1-1), en het feit dat Manchester United in september 2016 geen strafschop kreeg voor een overtreding van Manchester City-keeper Claudio Bravo op Wayne Rooney.

"Als ik jouw werk had, zou ik gewoon opschrijven wat er iedere wedstrijd bij ons gebeurt", adviseerde Mourinho een journalist tijdens de persconferentie. "Volgens mij is de bedoeling van journalistiek dat je de waarheid vertelt. Als je ziet wat er hier is gebeurd tegen Manchester City, Burnley, West Ham United, en op bezoek bij Stoke... Doe je werk. Vertel de waarheid, zo simpel is het. Als de waarheid is dat Manchester United niet goed speelde in de eerste helft, dan is dat zo. Dat mag je ook zeggen."