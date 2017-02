Joodse belangengroepen vinden komst Anelka schandalig: ‘Er zijn grenzen’

Verschillende joodse belangengroepen veroordelen de komst van Nicolas Anelka als adviseur van Roda JC Kerkrade. De oud-topspits kwam in december 2013 in opspraak door het vieren van een doelpunt met een 'quenelle', een juichgebaar dat door verschillende groeperingen als antisemitisch wordt gezien. Het leverde Anelka een boete van bijna 100.000 euro op van de FA en West Bromwich Albion ontsloeg de Fransman twee maanden later.

"Het binnenhalen van zo iemand is een schande voor Roda JC. Dit kan niet, er zijn grenzen", zegt Herman Loonstein, voorzitter van Federatief Joods Nederland, in De Telegraaf. Directrice Hanna Luden van het Centrum Informatie en Documentatie (CIDI) vraagt zich af wat Roda JC 'moet met deze man, als hij zich zo profileert'. "Ik zou Roda JC dringend adviseren: maak duidelijk dat je als club hier niet van gediend bent."

Bij de 'quenelle' wordt de linkerarm gestrekt naar beneden en de andere hand op de linkerschouder gelegd. Sommigen zien het als een omgekeerde Hitlergroet. Het gebaar werd bekend door Diedonné M’bala M’bala, een cabaretier die werd veroordeeld voor antisemitische uitspraken en het ontkennen van de Holocaust. Anelka ontkende antisemitische bedoelingen te hebben; hij zei de cabaretier gesteund te hebben.

"Misschien kunnen we hem overtuigen van de stuitendheid van dat gebaar", aldus Ron van der Wieken van het Centraal Joods Overleg (CJO), die het 'niet vol te houden vindt' dat het geen antisemitisch gebaar is. Directeur Ton Caanen van Roda JC bekommert zich niet om de kritiek. "We hebben naar het voetbalinhoudelijke verhaal geluisterd van Nicolas en mede-clubeigenaar Aleksei Korotaev wil hem erbij hebben. Dat telt voor ons", verweert de beleidsbepaler zich.