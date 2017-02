‘Feyenoord weigerde bod van Russische topclub op Kongolo’

Feyenoord was de afgelopen transferperiode Terence Kongolo bijna kwijtgeraakt. Spartak Moskou was volgens het Russische Sport-Express namelijk zeer concreet. De Russische topclub bracht een bod uit op de verdediger, dat geweigerd werd door de koploper van de Eredivisie. De hoogte van het geboden bedrag is onbekend.

De 22-jarige Kongolo werd een basisplaats in het vooruitzicht gesteld bij Spartak Moskou, waar ook Quincy Promes actief is. Feyenoord wilde hem echter niet laten gaan, daar dit seizoen alles moet wijken voor het kampioenschap.

De transferperiode in Rusland is open tot 24 februari. Toch zal Spartak niet meer aankloppen bij Feyenoord, de club is definitief afgehaakt voor Kongolo.