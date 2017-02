‘Natuurlijk blijft Scandinavië altijd interessant, kijk maar naar Dolberg’

Waar Ajax in het recente verleden zich vooral richtte op spelers uit Scandinavië, is sinds kort de Zuid-Amerikaanse markt aangeboord. Hoofd scouting Henk Veldmate haalde Davinson Sánchez en Mateo Cassierra naar Ajax en stemde onlangs in met het verzoek van collega-scout Hans van der Zee om werk te maken van David Neres. Oud-keeper Peter Gerards ziet dat Ajax de grenzen verlegt, maar blijft de Scavinavische landen een interessante markt vinden.

Gerards pluist val vijftien jaar lang het Zuid-Amerikaanse voetbal uit. Hij was degene die Sánchez als eerste op zijn lijstje had staan. “Natuurlijk blijft Scandinavië altijd interessant, kijk naar zie Dolberg, maar de markt wordt daar moeilijker”, weet Gerards. “Ook daar neemt de concurrentie gigantisch toe en is de aanwas van talent de laatste jaren minder. In Zuid-Amerika is de markt enorm. Qua aantallen en qua talent.''

Afgelopen zomer betaalde Ajax miljoenen voor Sánchez en Cassierra. De afgelopen transferperiode slaagden de Amsterdammers erin Neres voor een bedrag van twaalf miljoen euro over te nemen van São Paulo. Dat bedrag kan verder oplopen tot vijftien miljoen.