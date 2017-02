PSV gaat niet mee in koopdrang Ajax: ‘Dat is niet ons businessmodel’

Waar Ajax twaalf tot vijftien miljoen euro neertelt voor David Neres, hield PSV de afgelopen transferperiode de hand op de knip. Florian Jozefzoon en Luciano Narsingh vertrokken, een vervanger werd niet in huis gehaald. De Eindhovenaren informeerden wel naar het Mexicaanse toptalent Hirving Lozano, maar zijn prijskaartje was PSV te gortig.

Pachuca, de club van de 21-jarige aanvaller, zette namelijk in op een bedrag tussen de vijftien en twintig miljoen euro. Uiteindelijk zou tien tot twaalf miljoen euro genoeg zijn geweest om hem over te nemen, maar ook dat vond PSV te veel. De nummer drie van de Eredivisie laat zich niet meeslepen door de ontwikkeling van de transfermarkt, waar de prijzen van spelers een recordhoogte kent. Ajax ging met Hakim Ziyech en Neres tot twee keer toe over de tien miljoen euro heen, iets wat bij PSV niet zal gebeuren.

“Je ziet dat de prijzen enorm worden opgestuwd door de ontwikkelingen in Engeland en China”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands in gesprek met De Telegraaf. “Waar je vroeger in landen als Mexico zaken kon doen voor 4 à 5 miljoen euro zijn de prijzen nu richting 10 à 12 miljoen aan het gaan. Daar beginnen wij niet aan. Dat is niet ons businessmodel. Wij kopen spelers aan voor bedragen tussen de 4 tot 7 miljoen euro en hopen ze verder te ontwikkelen en voor een hoger bedrag te verkopen. Hoger kunnen we niet gaan.”

Ajax maakte de afgelopen jaren vele miljoenen winst door de verkoop van spelers. Bij PSV werd er minder winst geboekt. Volgens Gerbrands moet dat in de toekomst anders. De regerend landskampioen wil meer winst gaan boeken door de verkoop van eigen jeugd. “Een goede jeugdopleiding wordt voor een club als PSV alleen maar belangrijker. In de toekomst zullen we een groter deel van de spelers zelf moeten voortbrengen”, aldus Gerbrands. "En er zitten twee kanten aan het verhaal. Door de ontwikkelingen in de markt wordt het duurder om spelers aan te trekken, maar je kunt zelf je spelers ook voor een hoger bedrag verkopen.”