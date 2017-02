‘Ajax was Europese top te snel af dankzij band Neres met Van der Zee’

De transfer van David Neres van São Paulo naar Ajax is niet over één nacht ijs gegaan. De Telegraaf beschrijft donderdag hoe de Amsterdammers geruime tijd bezig waren om de negentienjarige buitenspeler aan te trekken. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor scout Hans van der Zee.

Neres kwam ruim een jaar geleden in beeld bij Ajax, toen Van der Zee hem zag spelen tijdens de Copa São Paulo. Samen met Roy Wesseling volgde Van der Zee de ontwikkeling van de Braziliaanse jeugdinternational op de voet. Volgens het eerder genoemde medium kregen Van der Zee en Neres een goede band door de lange gesprekken die gevoerd werden. Toen werd ook het eerste contact al gelegd met Bertolucci, de Braziliaanse zaakwaarnemer van Neres. Toen laatstgenoemde in oktober 2016 zijn debuut maakte in het eerste elftal van São Paulo en de Europese top wakker schrok, had Neres zijn keuze voor Ajax al gemaakt.

Henk Veldmate, hoofd scouting van Ajax, zag Neres in januari van dit jaar pas voor het eerst in actie. Hij was echter niet onder de indruk, maar ging af op het advies van Van der Zee om diep in de buidel te tasten voor de aanvaller. Drie weken lang was Ajax bezig om Neres los te weken en het ultieme bod van twaalf miljoen euro, welke kan oplopen tot vijftien miljoen, leek afgewezen te worden. Maar door de schuldenlast van de Braziliaanse club gingen zij toch akkoord. ‘Door de vele uren die Ajax in Neres stak, was directeur spelersbeleid Marc Overmars de top te snel af’, schrijft De Telegraaf.