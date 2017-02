Belangrijk aandeel Strootman bij benauwde zege Roma in Coppa Italia

AS Roma heeft tegen Cesena op spectaculaire wijze de halve finale van de Coppa Italia bereikt. Na negentig minuten spelen stond het 1-1. Diep in blessuretijd hielp Kevin Strootman de Romeinen aan een strafschop en schoot Edin Dzeko de 1-2 binnen.

Voor eigen publiek was Roma de bovenliggende partij, zonder daarbij veel kansen te creëren. Het duurde tot twintig minuten voor tijd voordat de thuisploeg op voorsprong kwam. Een prachtige aanval van achteruit kwam uiteinelijk terecht bij Stephan El Shaarawy, die Dzeko een niet te missen kans gaf: 1-0. De opluchting was van de gezichten van de spelers van Roma af te lezen.

Die opluchting maakte niet veel later plaats voor vrees. Want de club uit de Serie B kwam snel terug in de wedstrijd. Luca Garritano profiteerde optimaal van een blunder van de Romeinse defensie. Doelman Allison wist een hoge bal niet te klemmen en liet deze los na een botsing met Kostas Manolos, waarna Garritano er 1-1 van maakte. Diep in blessuretijd ging Strootman neer in het strafschopgebied door toedoen van doelman Federico Agliardi en maakte Dzeko er vanaf de stip 1-2 van.