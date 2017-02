Draxler blinkt uit bij PSG, Monaco voorkomt in verlenging een blamage

Paris Saint-Germain en AS Monaco hebben de volgende ronde van de Coupe de France weten te bereiken. Waar PSG weinig te duchten had van Stade Rennes (0-4), had Monaco het knap lastig tegen Chambly. De koploper van de Franse competitie had zelfs een verlenging nodig om tot een 4-5 overwinning te komen.

Stade Rennes – Paris Saint-Germain 0-4

De ploeg van Unai Emery ging een relatief eenvoudige avond tegemoet tegen de nummer negen van de Ligue 1. Het openingsdoelpunt werd gemaakt door dé man in vorm: Julian Draxler. De Duits international scoort aan de lopende band sinds zijn komst naar Parijs en was ook woensdagavond weer trefzeker. Na 27 minuten spelen zette hij zijn ploeg op voorsprong. Deze werd tien minuten later verdubbeld door Lucas Moura, waarna de wedstrijd eigenlijk al gespeeld was. Toen het na 68 minuten spelen 0-3 werd door opnieuw Draxler, die scoorde op aangeven van Hatem Ben Arfa, was het duel helemaal gespeeld. In de absolute slotfase werd de eindstand bepaald op 0-4 door Ben Arfa.

Chambly – AS Monaco 4-5 (na verlenging)

Monaco had het knap lasting tegen Cambly, een club uit de derde klasse. De Franse topclub had een verlenging nodig om de laagvlieger van zich af te schudden. Tien minuten voor tijd stond de koploper van de Ligue 1 nog met 1-3 voor. Anthony Soubervie (2) en Gregory Gendrey zorgden ervoor dat het na negentig minuten spelen 3-3 stond en Chambley een goede kans had op de volgende ronde. Met een man minder, Andrea Raggi pakte vlak voor het einde van de reguliere speeltijd rood, wist Monaco strafschoppen te voorkomen. Via Kevin N’Doram en Kamil Glik liep Monaco uit naar 3-5. De eindstand werd bepaald op 4-5 door Romain Padovani.