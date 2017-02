Man City maakt binnen een maand negen doelpunten in Olympisch Stadion

Manchester City heeft woensdagavond opnieuw huisgehouden in het Olympisch Stadion van West Ham United. Na een 0-5 overwinning op 6 januari in de FA Cup werd het ditmaal 0-4 in de Premier League. Gabriel Jesus kreeg zijn eerste basisplaats in de competitie en was goed voor zowel een doelpunt als een assist. Manchester City boekt de eerste zege in drie competitieduels en staat vijfde.

Josep Guardiola verraste met zijn basisopstelling: zo kreeg doelman Willy Caballero de voorkeur boven Claudio Bravo en werd Sergio Agüero gepasseerd ten faveure van Jesus. De Braziliaan kende een fantastische vuurdoop als basisspeler. Hij werd de eerste speler van Manchester City ooit die een doelpunt maakte én voorbereidde in zijn eerste Premier League-wedstrijd als basisklant. Overigens kon Caballero zich niet echt onderscheiden, want zijn ploeg was oppermachtig in het Olympisch Stadion. Bij rust leidde Manchester City al met 0-3 en daar was niets op af te dingen. Wel werden de bezoekers in het zadel geholpen door defensieve blunders van West Ham United.

Aaron Cresswell leed bijvoorbeeld slordig balverlies op het middenveld, waarna Kevin De Bruyne afstormde richting doel. Na een één-twee met Jesus rondde de Belg gedecideerd af in de rechterhoek. De wedstrijd was toen ruim een kwartier onderweg. Even later volgde de 0-2, die van de voet van David Silva kwam. Leroy Sané stuurde aan de linkerflank zijn bewaker het bos in en zijn lage voorzet werd bij de tweede paal binnengewerkt door Silva. Manchester City combineerde ook eenvoudig naar de 0-3. Sané lanceerde Raheem Sterling, die zijn meegelopen ploeggenoot Jesus bediende. Voor hem was het een koud kunstje om vrij voor keeper Darren Randolph raak te schieten.

Manchester City liet West Ham United ook na rust niet in het spel komen. De gasten speelden de bal geduldig rond in de zoektocht naar een opening. Halverwege de tweede helft beging winteraanwinst José Fonte een overtreding op Sterling, waarna Yaya Touré mocht aanleggen vanaf elf meter. Hij mikte in de linkerhoek en tekende voor het vierde doelpunt van de avond. Daarna stokte de doelpuntenproductie. Agüero maakte zeventien minuten voor tijd zijn opwachting als invaller. Namens West Ham United kwam Michail Antonio nog tot scoren, maar het doelpunt werd wegens buitenspel geannuleerd. Enkele penaltyclaims van the Hammers sorteerden geen effect en zodoende hield Caballero de nul.