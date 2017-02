Ziyech staat voor terugkeer bij nationale ploeg

Ronald Koeman hoopte op de valreep nog een concurrent voor Maarten Stekelenburg in huis te halen. Everton slaagde er echter niet in om Adrián los te weken bij West Ham United. (Liverpool Echo)

De Ajacied werd genegeerd voor de Afrika Cup, maar gaat binnenkort in gesprek met bondscoach Hervé Renard en bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa.