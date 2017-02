Meesterscout ziet ‘potentiële topper’ bij Ajax: ‘Heel knap van Overmars’

Ajax heeft volgens Piet de Visser een grote slag geslagen met de komst van David Neres. Voor een bedrag van maximaal vijftien miljoen euro komt de Braziliaanse vleugelaanvaller over van São Paulo. De Visser zag Neres een jaar geleden al in actie op de Copa São Paulo, een Braziliaans jeugdtoernooi, en raakte onder de indruk.

"Hij is een speler met fantastische acties, heel veel snelheid en een sterk linkerbeen. Hij is soms nog wel wat grillig en zal even moeten wennen aan de Nederlandse competitie, maar de potentie is absoluut aanwezig", zegt de vermaarde scout tegen Voetbal International. De Visser noemt Neres wel 'heel opportunistisch' en vindt dat de negentienjarige buitenspeler aan zijn rendement en overzicht kan werken.

Tijdens de Copa São Paulo keek De Visser samen met Ajax-scout Hans van der Zee naar Neres. "Hij heeft veel doorgroeimogelijkheden, dat heeft Van der Zee goed gezien. Knap dat Marc Overmars hem nu heeft weten te halen, al is er wel een pittig bedrag betaald. Maar Neres heeft de potentie om door te groeien tot de top en dan brengt hij nog veel meer geld op." Neres maakt het Zuid-Amerikaans kampioenschap Onder-20 af en meldt zich later deze maand bij Ajax.