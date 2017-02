Spierballentaal assistent Henry: ‘België kan wereldkampioen worden’

Roberto Martínez volgde Marc Wilmots afgelopen zomer na het EK in Frankrijk op als bondscoach van België en in diens kielzog verbond ook Thierry Henry zich aan de Belgische voetbalbond. De voormalig topspits van onder meer Arsenal en Barcelona fungeert als assistent-trainer van Martínez bij de Rode Duivels.

België gaat momenteel fier aan kop in zijn WK-kwalificatiegroep en hoopt zich spoedig te plaatsen voor de eindronde van 2018 in Rusland. Henry gelooft in de kwaliteiten van de huidige nummer vijf van de FIFA-wereldranglijst. ''Ik ben meer dan overtuigd dat wij de kwaliteiten hebben om wereldkampioen te worden. Daar heb ik nooit aan getwijfeld, maar ik twijfel ook niet aan enkele andere ploegen. Daarom moeten we hard werken", vertelt de Fransman aan Sporza.

Henry speelde tijdens zijn carrière 112 interlands voor de nationale ploeg van Frankrijk en won met Les Bleus het WK in 1998 en het EK, twee jaar later. "Een titel krijg je niet op bestelling, maar je moet er wel voor gaan. Als je aan iets deelneemt, dan het liefst met de juiste mentaliteit. Ook wat de voorbereiding betreft. Het gaat erom te willen winnen", besluit hij.