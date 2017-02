Boëtius wil niet vergeleken worden: ‘Niet de vervanger van Leon Bailey’

Jean-Paul Boëtius verruilde Feyenoord in 2015 voor FC Basel, maar de aanvaller kwam in twee seizoenen niet verder dan 22 optredens in alle competities voor de Zwitserse grootmacht. Dinsdag verbond de geboren Rotterdammer zich voor de rest van deze voetbaljaargang aan Racing Genk, dat tevens een optie tot koop heeft bedongen. Boëtius hoopt de draad na een tegenvallende periode weer op te pakken in de Luminus Arena.

"Het klopt inderdaad dat ik de laatste maanden, mede door blessureleed, vrij weinig gespeeld heb. Ook bij Genk zal speeltijd niet vanzelfsprekend zijn. Ik zal moeten werken voor mijn kansen, maar ik voel dat de club vertrouwen in mij stelt", vertelt de 22-jarige buitenspeler bij zijn presentatie, geciteerd door Het Nieuwsblad.

Boëtius zal in Genk de door Leon Bailey achtergelaten leemte moeten gaan invullen; de Jamaicaanse vleugelflitser vertrok naar Bayer Leverkusen. "Ik wil niet beschouwd worden als de vervanger van Leon Bailey. Al heb ik ook grote ambities. Of ik de club al goed ken? Toen ik nog bij de jeugd van Feyenoord speelde, zijn wij hier enkele jeugdtornooien komen spelen."