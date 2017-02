TV-uitzending aan de basis voor transfer Cabral: ‘Toen een berichtje gestuurd’

Op de slotdag van de winterse transferperiode werd Jerson Cabral nog door Sparta Rotterdam uit zijn sportieve lijden bij Bastia verlost. De aanvaller was sinds de zomer van vorig jaar actief op Corsica, maar kwam uiteindelijk niet verder dan zes competitieduels bij de nummer zeventien van de Ligue 1.

Cabral werd na afloop van een prima seizoen bij FC Twente ingelijfd door Bastia, dat er veel voor overhad om de voormalig Feyenoorder naar het Franse eiland te halen. "Ik had heel wat opties afgelopen zomer. Maar ze hebben bijna hemel en aarde bewogen om mij binnen te halen. Dat bleek uit het contract en de woorden van de trainer, die mij wilde halen", vertelt de 26-jarige vleugelspeler aan RTV Rijnmond . "En dus is het best wel teleurstellend dat ik zo weinig heb gespeeld."

"Natuurlijk moet je altijd naar jezelf kijken, maar daar zijn gewoon afspraken niet na gekomen. Met de minuten die ik heb gemaakt, heb ik het gewoon goed gedaan. Het is makkelijk om een trainer de schuld te geven, maar het ligt ook niet altijd aan een speler. Het heeft nu geen zin om met vingers te gaan wijzen", vervolgt Cabral, die de jaargang op huurbasis afmaakt bij Sparta. Op Het Kasteel gaat hij samenwerken met Alex Pastoor. "Ik had toen Sparta kampioen was geworden hem een berichtje gestuurd, omdat ik hem had leren kennen bij De Tafel Van Kees. Daar reageerde hij toen op een leuke manier op."