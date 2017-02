‘Begrijp dat Nordsjaelland met me verder wil, van Ajax nog niks vernomen’

Haast geruisloos vertrok Indy Groothuizen afgelopen zomer tijdelijk uit Amsterdam. De twintigjarige doelman speelt dit seizoen op huurbasis bij FC Nordsjaelland en is in Denemarken uitgegroeid tot vaste waarde onder de lat. Vooralsnog hoorde hij nog niks van Ajax over volgend seizoen.

“Er is geen persoonlijk contact met Ajax, alleen René Stam, de keeperstrainer van Jong Ajax, spreek ik regelmatig. Ik heb begrepen dat FC Nordsjaelland graag met me verder wil. Van Ajax heb ik nog niks vernomen”, zegt Groothuizen tegen Ajax1.nl. De sluitpost voelt zich op zijn plek in Denemarken. “Toen ik hier in augustus kwam waren er nog twee Nederlanders bij de club en verder is het een hele jonge groep, waardoor ik me snel heb kunnen aanpassen. Verder is het hier goed te vergelijken met Amsterdam en de club zit op 25 minuutjes rijden van Kopenhagen.”

“Elke dag hard werken en zorgen dat mijn kwaliteiten alleen maar toenemen. Ik heb onwijs veel stappen gemaakt in mijn ontwikkeling, op sportief gebied en op mentaal vlak”, gaat de doelman verder. Bij Ajax stonden in het begin van het seizoen zeven doelmannen onder contract, waardoor hij besloot om tijdelijk te vertrekken. “Ik voelde al snel heel veel vertrouwen vanuit Nordsjaelland en besloot ik voor een buitenlands avontuur te gaan. De ambities en de historie van de club spraken me overigens ook aan.”