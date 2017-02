Bosz lost vertrek Krul bij Ajax op met interne promotie

Peter Bosz zag Tim Krul dinsdagavond op de valreep naar AZ vertrekken en de trainer van Ajax heeft woensdag de vrijgekomen vacature snel opgevuld. Jong Ajax-doelman Norbert Alblas zal zich namelijk per direct als derde doelman bij de hoofdmacht voegen, zo heeft de Amsterdamse club via de officiële kanalen laten weten.

Bosz kon door het vertrek van Krul in de vorm van André Onana en Diederik Boer nog maar beschikken over twee keepers. Met de interne promotie van de 22-jarige Alblas kan de oefenmeester weer kiezen uit drie doelmannen.

Alblas kwam dit seizoen tot nu toe zeven keer in actie voor Jong Ajax in de Jupiler League. De keeper, die in de eerste seizoenshelft een aantal maanden vanaf de zijlijn moest toekijken met een gebroken pols, werd in 2011 overgenomen van AZ.