Ex-Zwollenaar: ‘Ik ga niet alleen naar Inter om het op mijn CV te zetten'

Eén van de opvallendste transfers op de laatste dag van de transfermarkt was die van Trent Sainsbury naar Internazionale. Een jaar geleden speelde de Australiër nog bij PEC Zwolle, maar nu wordt hij door Jiangsu Suning verhuurd aan de Italiaanse grootmacht. Een wending in zijn carrière die de verdediger zelf niet had verwacht.

“Ik had niet gedacht zo snel terug te keren naar Europa. Al helemaal niet naar zo’n grote club als Internazionale, ik was geshockeerd”, zegt Sainsbury tegen de Chinese website 163. “Ik dacht dat ik uiteindelijk terug naar Nederland zou gaan om mijn waarde te bewijzen. Maar nu moet ik mijn voordeel halen aan de kans die Inter biedt, ik kon niet weigeren.”

Doordat Andrea Ranocchia naar Hull City vertrok, kwam Internazionale bij Sainsbury uit. Jiangsu Suning was bereid de Australiër tijdelijk te laten gaan. “Ik ga niet alleen naar Inter om het op mijn CV te zetten, ik wil indruk maken. Als ik een kans op speeltijd krijg, zou dat prachtig zijn. De concurrentie is behoorlijk, maar als ik goed speel, kan ik mijn plek veilig stellen.”