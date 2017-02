‘Zelf wil ik bij Lille uiteindelijk écht doorbreken, omdat ik erg ambitieus ben’

De langverwachte overgang van Anwar El Ghazi van Ajax naar Lille werd dinsdagochtend afgerond. Een dag later werd de aanvaller aan het publiek gepresenteerd in Frankrijk. El Ghazi begint ambitieus aan zijn avontuur in de Ligue 1.

“Een doel van mij is om met Lille te klimmen op de ranglijst. Daar wil ik met doelpunten en assists een steentje aan bijdragen. Zelf wil ik hier uiteindelijk écht doorbreken, omdat ik erg ambitieus ben”, zegt El Ghazi bij zijn presentatie. Lille staat momenteel op de elfde plaats in de Ligue 1. Komende zaterdag wacht voor les Dogues de thuiswedstrijd tegen Lorient.

“Met mijn fysieke conditie zit het wel goed. Ik speelde de laatste tijd veel bij Ajax en ben klaar om het team te helpen”, gaat de aanvaller verder. “Ik had vanaf het begin al een zeer goed gevoel bij de club en de mensen die aan Lille verbonden zijn. Ik krijg hier veel vertrouwen.”

Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 31 Jan 2017 om 1:08 PST