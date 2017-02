Nederlanders vormen centraal duo bij Lazio: ‘Denk dat we het goed doen’

Wesley Hoedt en Stefan de Vrij vormden dinsdag samen het centrale verdedigingsduo van Lazio in het met 1-2 gewonnen bekerduel tegen Internazionale. Het Nederlandse tweetal schakelde samen spits Mauro Icardi uit en plaatsten zich met hun ploeg voor de halve finale van de Coppa Italia.

Centraal achterin bij Lazio was de voertaal dus plotseling Nederlands. “Dat klopt, dat is gewoon eenvoudiger om in je moedertaal te spreken”, zegt Hoedt tegen ELFVoetbal. “Al zouden we ook in het Italiaans kunnen spreken, want ook die taal spreken we beiden goed. Daar hebben we ook hard voor moeten studeren om die taal te kunnen spreken.”

“We hebben in de selectie veel goede verdedigers en daardoor is het niet vanzelfsprekend dat Stefan en ik samen het duo achterin vormen”, vervolgt de Nederlandse verdediger. “Ik heb het gevoel dat we een goed duo vormen. In wedstrijden als vandaag moet je het dan ook allebei laten zien om in de toekomst weer de plekken af te dwingen. Als je ziet hoe sterk Inter op het moment is en hoe weinig kansen wij weggaven, kunnen we daar alleen maar blij mee zijn.”