Beugelsdijk: ‘Bij Feyenoord en PSV hoor ik het publiek meer dan bij Ajax’

Voor Tom Beugelsdijk is er als geboren Hagenaar niets mooiers dan voor ADO Den Haag te spelen. Hoewel de rivaliteit tussen zijn club en Ajax altijd hevig is, voelt de verdediger persoonlijk geen aversie tegenover de Amsterdammers. Hij is ook niet onder de indruk van de sfeer in de Amsterdam ArenA.