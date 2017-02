‘De bedoeling is dat ik opnieuw begin in Engeland, heb geen clausule bij PSV’

Marco van Ginkel kwam onlangs op tijdelijke basis over van Chelsea en hij is niet de enige PSV-middenvelder die door de Eindhovenaren van een Engelse werkgever wordt gehuurd. Siem de Jong speelt al sinds afgelopen zomer voor de regerend landskampioen, al is hij wegens aanhoudend blessureleed nog niet vaak in actie gekomen.

Met een langer verblijf bij PSV is de ex-Ajacied niet bezig: “Tegen het eind van vorig seizoen is Steve McClaren opgevolgd door Rafael Benítez, in de zomer praat ik met hem over mijn vooruitzichten. Dat wordt belangrijk voor mijn toekomst. Mijn contract bij Newcastle loopt nog tweeënhalf jaar door”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Ik heb geen clausule in mijn huurcontract bij PSV over een langer verblijf hier. Het is de bedoeling dat ik volgend seizoen bij Newcastle een nieuwe start in Engeland ga maken.”

De Jong hoopt dat hij in de aankomende jaargang veel wedstrijden gaat spelen in de Premier League. Om dat voor elkaar te krijgen, zullen the Magpies wel eerst moeten promoveren, maar daar heeft de middenvelder alle vertrouwen in: “Ze staan er goed voor.”