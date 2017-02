Ex-PSV'er terug in de Eredivisie: ‘Heb veel mentale bagage opgedaan’

Na een half jaar zonder club tekende Zakaria Labyad deze winter bij FC Utrecht. Afgelopen maandag speelde de middenvelder voor het eerst sinds lange tijd weer eens negentig minuten, in het door Jong FC Utrecht met 3-2 gewonnen duel tegen De Graafschap. Met een rugzak vol ervaringen is Labyad terug in de Eredivisie.

In de zomer van 2012 vertrok Labyad van PSV naar Sporting. Tijdens zijn eerste seizoen in Portugal kwam de middenvelder nog wel geregeld aan spelen toe, maar de drie jaar erna werd Labyad eerst twee seizoenen aan Vitesse verhuurd en vervolgens zonder succes bij Fulham gestald. “Uiteindelijk is het positieve voor mij de ervaring die ik heb opgedaan. Ik ben nog altijd maar 23 en heb de afgelopen jaren veel voetbalbagage en vooral ook mentale bagage opgedaan. Die ervaringen wil ik meenemen in mijn carrière, vooral ook door te laten zien, dat ik ervan heb geleerd”, zegt de geboren Utrechter tegen De Telegraaf.

“Er waren ook mooie momenten. Ik ben A-international van Marokko geworden en het eerste jaar heb ik veel gespeeld bij Sporting, in de UEFA Cup maar ook in de competitie”, vervolgt Labyad, die afgelopen zomer zijn contract ontbonden zag worden bij Sporting. “Wedstrijden tegen Benfica en FC Porto zijn geweldige ervaringen, die je als persoon en als voetballer sterker maken. Een hoogtepunt was voor mij een thuiswedstrijd tegen FC Porto. Ik stond tegenover de huidige Real Madrid-speler Danilo en die heb ik het aardig lastig gemaakt.”