PSG-middenvelder sprak met Juventus: ‘Heb een moment geaarzeld’

Blaise Matuidi werd al diverse keren in verband gebracht met een overgang naar Juventus. De Franse middenvelder geeft toe te hebben gesproken met de Oude Dame. Toch besloot Matuidi om voorlopig bij Paris Saint-Germain te blijven, waar hij nog anderhalf jaar contract heeft.

“Er was meerdere keren contact met Juventus, dat is waar. Na het EK had ik met mijn zaakwaarnemer gesprekken met de club”, zegt Matuidi tegen BeIn Sports. “Ik wilde ook met PSG praten om te kijken wat mijn situatie zou worden onder de nieuwe trainer. Na een gesprek met Unai Emery begreep ik veel dingen.”

“Er waren dingen die uitgesproken moesten worden met PSG, maar dat is nu gebeurd”, vervolgt de middenvelder. “Als ik eerlijk ben, heb ik moment geaarzeld en dacht ik eraan om uit Parijs te vertrekken. Maar ik ben nu gelukkig bij PSG, ik ben trots hier nog steeds te zijn. Ik hoop nog lang het shirt van PSG te kunnen dragen.”